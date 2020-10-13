Нацпроекты

В сельском поселении Кантышево планируют начать строительство нового детского сада в рамках нацпроекта «Образование»

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В рамках нацпроекта «Образование» в сельском поселении Кантышево в 2021 году предусмотрено строительство нового детского сада.

Дополнительные дошкольные учреждения также появятся в столице республики Магасе, Назрани, Малгобеке, Карабулаке, Троицком, Пседахе.

Новые дошкольные образовательные учреждения будут рассчитаны на 220 посадочных мест, кроме детского сада в Троицком. Его проектная мощность — 190 человек. Сметная стоимость каждого 162 млн. руб. и 141 млн руб. соответственно.

Согласно проекту, здание будет двухэтажным, кирпичным, железобетонной конструкции. На первом этаже запроектированы помещения для трех групп раннего возраста по 20 детей, группа младшего возраста и группа детей старшего возраста. Также на первом этаже будет располагаться пищеблок, прачечная, вспомогательные помещения и комнаты для персонала.

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