В сельском поселении Кантышево Ингушетии обнаружены крупные свалки мусора

«В отношении местной администрации составлен протокол об административном правонарушении. Обнаружены навалы строительного и бытового мусора на 2х участках — на окраине села и у улицы Ингушская. Ответственность за совершенное правонарушение предусмотрена ч.1 ст. 8.2 Кодекса России об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушены статья 51 ФЗ «Об охране окружающей среды» и часть 5 статья 12 ФЗ «Об отходах производства и потребления».