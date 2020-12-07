Экология

В сельском поселении Кантышево Ингушетии обнаружены крупные свалки мусора

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Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Минприроды Ингушетии в ходе рейда в сельском поселении Кантышево Назрановского района обнаружили навалы строительного и бытового мусора, сообщает пресс-служба экологического ведомства.

«В отношении местной администрации составлен протокол об административном правонарушении. Обнаружены навалы строительного и бытового мусора на 2х участках — на окраине села и у улицы Ингушская. Ответственность за совершенное правонарушение предусмотрена ч.1 ст. 8.2 Кодекса России об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушены статья 51 ФЗ «Об охране окружающей среды» и часть 5 статья 12 ФЗ «Об отходах производства и потребления».

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