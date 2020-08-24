В сельском поселении Кантышево Ингушетии к началу учебного года откроется новая школа на 540 мест

Школа построена в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» за счет средств федерального и регионального бюджетов. По словам директора школы Якуба Манкиева, объект практически готов к открытию.

«С начала строительства образовательного учреждения проведена масштабная работа, созданы все условия для обеспечения комфорта и безопасности учащихся и преподавателей. Привлечены лучшие педагоги с близлежащих школ, закуплены учебники, все классы оснащены необходимой современной техникой. Мы практически готовы принять учеников в сентябре. Все, что нам осталось — это завершить отдельные виды работ, такие как асфальтирование пришкольной территории и укладка тротуарной плитки», — сказал Манкиев.

Также был рассмотрен вопрос о строительстве надземного перехода для дополнительной безопасности школьников. Как отметил директор школы, уже установлены ограждения, светофор и пешеходный переход. Однако, так как объект находится рядом с оживленной транспортной развязкой, необходим и переход.

«Безопасность детей — наша приоритетная задача, и обеспечивать ее мы должны, начиная с дороги в школу», — подчеркнул Илезов.

Он дал поручение соответствующим ведомствам тщательно проработать вопрос о строительстве надземного перехода, который обеспечит безопасное пересечение школьниками транспортной магистрали. Вместе с тем вице-премьером предложено организовать дежурство патрульных машин ДПС рядом со школой до тех пор, пока не будет решен вопрос с переходом.

Илезов поставил задачу завершить все работы на объекте и обеспечить ввод школы в установленные сроки, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.