Творческий коллектив сельского Дома культуры вместе с учащимися школы № 12 подготовили литературно-музыкальную композицию о ветеранах — земляках. Юные артисты исполнили инсценировки песен «Синий платочек», «В землянке», прочитали стихи и спели песни военных лет.

После семинара коллектив СДК представил на суд зрителей концертные номера, подготовленные за отчетный период: песни, танцы, сценические постановки в исполнении участников художественной самодеятельности.

В фойе Дома культуры были представлены выставки кружков декоративно-прикладного искусства.