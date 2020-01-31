В сельском поселении Инарки прошел семинар-практикум, посвященный односельчанам — участникам ВОВ

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В сельском поселении Инарки Малгобекского района состоялся открытый семинар-практикум, посвященный односельчанам — участникам ВОВ, «Судьбы, опаленные войной», сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Творческий коллектив сельского Дома культуры вместе с учащимися школы № 12 подготовили литературно-музыкальную композицию о ветеранах — земляках. Юные артисты исполнили инсценировки песен «Синий платочек», «В землянке», прочитали стихи и спели песни военных лет.

После семинара коллектив СДК представил на суд зрителей концертные номера, подготовленные за отчетный период: песни, танцы, сценические постановки в исполнении участников художественной самодеятельности.

В фойе Дома культуры были представлены выставки кружков декоративно-прикладного искусства.

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