В сельском поселении Инарки Ингушетии благоустроили две улицы

«Ремонтные работы проведены по улице Нагорная и Картоева, там проведено асфальтирование дорог протяженностью до 1 км. Все работы завершены в заявленные сроки», — сказал собеседник.

По его словам, при проведении работ руководство региона оказало весомое содействие.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Малгобекском района реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Так, в рамках данной госпрограммы в сельском поселении Вежарий ведется строительство фельдшерско-акушерского пункта, дошкольного образовательного учреждения, спортивной площадки, а также проводится реконструкция школы.