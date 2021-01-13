В сельском поселении Экажево завершилась реконструкция районного Дома культуры

В ходе реконструкции были проведены следующие работы: заменена вся электропроводка, проведена внутренняя покраска, установлена новая ограда и освещение по периметру, заменена брусчатка, уложено новое асфальтное покрытие двора, в зрительном зале уложено ламинированное покрытие, построено новое здание для санузлов.

Как сообщила пресс-служба администрации района, после проведения реконструкции для работников учреждения созданы хорошие условия для их деятельности. Теперь здание обрело новую жизнь и после снятия всех ограничительных мер распахнёт свои двери для детей и взрослых.