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В сельском поселении Экажево завершилась реконструкция районного Дома культуры

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В 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» проведена реконструкция здания Назрановского районного дома культуры.

В ходе реконструкции были проведены следующие работы: заменена вся электропроводка, проведена внутренняя покраска, установлена новая ограда и освещение по периметру, заменена брусчатка, уложено новое асфальтное покрытие двора, в зрительном зале уложено ламинированное покрытие, построено новое здание для санузлов.

Как сообщила пресс-служба администрации района, после проведения реконструкции для работников учреждения созданы хорошие условия для их деятельности. Теперь здание обрело новую жизнь и после снятия всех ограничительных мер распахнёт свои двери для детей и взрослых.

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