На данные цели будут израсходованы средства из федерального бюджета в размере 40 млн руб. Кроме того, будут выделены средства из регионального бюджета в размере 404 тыс. руб.

Также на реализацию данного проекта привлечены средства частного инвестора — компании «Евростройсервис-2010», которая проводит работы по подготовке дренажной системы футбольного поля и беговых дорожек. Сметная стоимость данных работ составляет 14 млн 600 тыс. руб.

Качество строительства футбольного поля в сельском поселении Экажево оценил на днях министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев, сообщила его пресс-служба, в рамках инспекционной поездки на строящийся объект.

«Сдача поля намечена на октябрь. Это будет масштабная площадка для футболистов. Сейчас здесь полным ходом кипят работы — уже доставлено покрытие. Поле будет служить не только для тренировок футболистов, но и станет доступно всем жителям сельского поселения Экажево. Строительство ведется по федеральной программе «Спорт — норма жизни». Цель — увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом», — прокомментировал Али Дошхоклоев.

В Минспорта региона отметили, что основной задачей проекта является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом.