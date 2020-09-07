Строительство

В сельском поселении Экажево завершается строительство футбольного поля по проекту «Спорт — норма жизни»

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В рамках проекта «Спорт — норма жизни» в сельском поселении Экажево в скором времени появится футбольное поле с легкоатлетическими беговыми дорожками. К середине октября здесь должны быть завершены все работы.

На данные цели будут израсходованы средства из федерального бюджета в размере 40 млн руб. Кроме того, будут выделены средства из регионального бюджета в размере 404 тыс. руб.

Также на реализацию данного проекта привлечены средства частного инвестора — компании «Евростройсервис-2010», которая проводит работы по подготовке дренажной системы футбольного поля и беговых дорожек. Сметная стоимость данных работ составляет 14 млн 600 тыс. руб.

Качество строительства футбольного поля в сельском поселении Экажево оценил на днях министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев, сообщила его пресс-служба, в рамках инспекционной поездки на строящийся объект.

«Сдача поля намечена на октябрь. Это будет масштабная площадка для футболистов. Сейчас здесь полным ходом кипят работы — уже доставлено покрытие. Поле будет служить не только для тренировок футболистов, но и станет доступно всем жителям сельского поселения Экажево. Строительство ведется по федеральной программе «Спорт — норма жизни». Цель — увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом», — прокомментировал Али Дошхоклоев.

В Минспорта региона отметили, что основной задачей проекта является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом.

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