В сельском поселении Экажево заслуженным труженицам вручили юбилейные медали
Социальный отдел администрации Назрановского муниципального района вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» заслуженным труженицам сельского поселения Экажево.
Акцию провели совместно с главой сельского поселения Экажево Микаилом Евлоевым и при поддержке НТРК «Ингушетия».
Труженицам Экажевой Фадиман Магомедовне и Вараевой Тамаре Тараевне организовали праздничное мероприятие с вручением медалей.