В сельском поселении Экажево заслуженным труженицам вручили юбилейные медали

Акцию провели совместно с главой сельского поселения Экажево Микаилом Евлоевым и при поддержке НТРК «Ингушетия».

Труженицам Экажевой Фадиман Магомедовне и Вараевой Тамаре Тараевне организовали праздничное мероприятие с вручением медалей.