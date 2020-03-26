В сельском поселении Экажево заслуженным труженицам вручили юбилейные медали

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Социальный отдел администрации Назрановского муниципального района вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» заслуженным труженицам сельского поселения Экажево.

Акцию провели совместно с главой сельского поселения Экажево Микаилом Евлоевым и при поддержке НТРК «Ингушетия».

Труженицам Экажевой Фадиман Магомедовне и Вараевой Тамаре Тараевне организовали праздничное мероприятие с вручением медалей.

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