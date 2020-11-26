В сельском поселении Экажево продолжается строительство нового Дома культуры
В сельском поселении Экажево строительство нового Дома культуры в рамках национального проекта «Культура» проходит в соответствии с графиком.
В Доме культуры разместятся библиотека, зрительный зал, помещения для работы тематических кружков. Новое учреждение станет центром общественной и культурной жизни населения, местом общения и развития творческих способностей детей и взрослых.
Как отметили в администрации Назрановского района, открытие ДК станет хорошим подарком для сельских жителей, а работа данного учреждения поможет каждому желающему открыть в себе новые творческие способности.