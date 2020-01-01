В сельском поселении Экажево Ингушетии в новогоднюю ночь загорелась пристройка к дому
Около 22.30 мск 31 декабря 2019 года в сельском поселении Экажево Назрановского района Ингушетии, в частном домовладении произошел пожар.
По уточненной информации загорелась пристройка к дому, площадью 15 квадратных метров. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС по республике.
На место происшествия от чрезвычайного ведомства выезжали 9 человек и 2 единицы техники. Пожар был ликвидирован 22.41 мск, говорится в релизе.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии 8(8734) 55-99-99.