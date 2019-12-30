В сельском поселении Долаково состоялся сход граждан

Основным вопросом обсуждения на сходе стало использование земельных участков. С 1994 года и по сегодняшний день земли бывшего хозяйства «Долаковское», площадью 640 га, используются без оформления правоустанавливающих документов и фактически являются нигде не учтёнными.

По итогам схода, жители заявили о готовности оформления правоустанавливающих документов на используемые земельные участки и заключения договоров аренды. В настоящее время не только на территории Назрановского района, но и по республике в целом ведётся работа по выявлению незарегистрированных и неучтенных земельных участков для дальнейшей постановки их на кадастровый учёт.