Сход граждан

В сельском поселении Долаково состоялся сход граждан

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На днях состоялся сход жителей сельского поселения Долаково. Об этом сообщила пресс-служба администрации Назрановского района.

Основным вопросом обсуждения на сходе стало использование земельных участков. С 1994 года и по сегодняшний день земли бывшего хозяйства «Долаковское», площадью 640 га, используются без оформления правоустанавливающих документов и фактически являются нигде не учтёнными.

По итогам схода, жители заявили о готовности оформления правоустанавливающих документов на используемые земельные участки и заключения договоров аренды. В настоящее время не только на территории Назрановского района, но и по республике в целом ведётся работа по выявлению незарегистрированных и неучтенных земельных участков для дальнейшей постановки их на кадастровый учёт.

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