В сельском поселении Барсуки завершена укладка дорожного полотна протяженностью 2400 метров

Как сообщила пресс-служба администрации Назрановского района, дорожные работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» федерального проекта «Дорожная сеть».

Жители села выразили огромную благодарность за качественную работу всему управлению «Ингушавтодора», в частности Хаматханову Батыру.