Благоустройство

В сельском поселении Барсуки завершена укладка дорожного полотна протяженностью 2400 метров

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В сельском поселении Барсуки завершены строительные работы по укладке дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2400 метров.

Как сообщила пресс-служба администрации Назрановского района, дорожные работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» федерального проекта «Дорожная сеть».

Жители села выразили огромную благодарность за качественную работу всему управлению «Ингушавтодора», в частности Хаматханову Батыру.

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