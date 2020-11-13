В сельском поселении Барсуки завершена укладка дорожного полотна протяженностью 2400 метров
В сельском поселении Барсуки завершены строительные работы по укладке дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2400 метров.
Как сообщила пресс-служба администрации Назрановского района, дорожные работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» федерального проекта «Дорожная сеть».
Жители села выразили огромную благодарность за качественную работу всему управлению «Ингушавтодора», в частности Хаматханову Батыру.