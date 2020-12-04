В сельском поселении Барсуки был проведён подворный обход с целью проверки эксплуатируемого газового оборудования

Подобные мероприятия осуществляются в соответствии с планом по организации и обеспечению безопасности при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории Назрановского муниципального района в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 гг.

Подворный обход провели сотрудники ГО и ЧС администрации Назрановского района совместно с ОНД МЧС РИ по городу Назрань и Назрановскому району, ГТРК и газовой службой. В ходе мероприятия также были розданы памятки и проведены профилактические беседы на предмет соблюдения пожарной безопасности в быту.