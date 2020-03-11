В сельском поселении Аршты Сунженского района Ингушетии прошел сход граждан

В мероприятии приняли участие председатель районного совета депутатов Магомед Евлоев, заместитель главы администрации района Осман Евлоев, а также депутаты Народного собрания Ингушетии Магомед Дарсигов и Мухажир Евлоев.

Участники встречи заслушали отчет главы сельского поселения Бай-Али Акиева. В первую очередь была обозначена проблема водоснабжения, а также были обсуждены пути социально-экономического развития села.

В продолжение схода был заслушан ряд вопросов жителей сельского поселения, которые были взяты на контроль представителями Сунженского района и Народного собрания для дальнейшего рассмотрения и решения.