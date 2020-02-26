В сельском поселении Алкун прошла передвижная выставка музея изобразительных искусств Ингушетии
Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии в рамках проекта «Музей приходит в гости» провел передвижную выставку в средней школе сельского поселения Алкун Сунженского района, сообщает пресс-служба учреждения.
Сотрудники музея представили школьникам выставку, в экспозицию которой вошли сюжетно-тематические работы ингушских художников.
Экскурсовод Исрапил Хамхоев подробно рассказал ребятам о каждом экспонате. Он также познакомил их с историей становления и развития изобразительного искусства в Ингушетии. Как отметили преподаватели, у детей осталась масса ярких впечатлений от визита музейных работников.
«Такие выставки способствуют приобщению детей к культуре своего народа, развивают в них интерес к прекрасному», — отметила директор школы Наси Харсиева.
Также сотрудники музея изобразительных искусств преподнесли в дар школьной библиотеке печатные издания музея.