Выставка

В сельском поселении Алкун прошла передвижная выставка музея изобразительных искусств Ингушетии

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Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии в рамках проекта «Музей приходит в гости» провел передвижную выставку в средней школе сельского поселения Алкун Сунженского района, сообщает пресс-служба учреждения.

Сотрудники музея представили школьникам выставку, в экспозицию которой вошли сюжетно-тематические работы ингушских художников.

Экскурсовод Исрапил Хамхоев подробно рассказал ребятам о каждом экспонате. Он также познакомил их с историей становления и развития изобразительного искусства в Ингушетии. Как отметили преподаватели, у детей осталась масса ярких впечатлений от визита музейных работников.

«Такие выставки способствуют приобщению детей к культуре своего народа, развивают в них интерес к прекрасному», — отметила директор школы Наси Харсиева.

Также сотрудники музея изобразительных искусств преподнесли в дар школьной библиотеке печатные издания музея.

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