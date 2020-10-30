Благоустройство

В сельском поселении Али-Юрт проведены работы по строительству ЛЭП

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В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в сельском поселении Али-Юрт осуществлены работы по строительству ЛЭП и установке современных энергосберегающих светильников на дорогах.

«Проводимые мероприятия позволят решить вопросы обеспечения безопасности пешеходов и водителей транспортных средств», — заявили в администрации Назрановского района.

На территории района активно реализуются мероприятия по улучшению условий жизнедеятельности населения.

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