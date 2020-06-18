В сельском поселении Алхасты усилиями местных жителей благоустроены родники

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В сельском поселении Алхасты Сунженского района Ингушетии активисты из числа местных жителей во главе с исполняющим обязанности главы администрации села Расулом Фаргиевым взялись за благоустройство родников и улучшение водоснабжения.

Общими усилиями жители села углубили и расширили родники, опустили туда бетонные кольца, тем самым соорудив колодцы на источниках. Кроме того, при помощи спецтехники от родников до центральной водопроводной линии проведены два новых трубопровода протяженностью 40 метров.

Вся работа по налаживанию водоснабжения в селе осуществлена за счет местного жителя, который пожелал остаться неизвестным.

И. о. главы села Расул Фаргиев от лица всех жителей населенного пункта выразил огромную благодарность и искреннюю признательность благотворителю, а также всем неравнодушным гражданам, которые не остались в стороне и приняли активное участие в работе по реконструкции системы водоснабжения.

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