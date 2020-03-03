Нацпроекты

В сельских поселениях Чемульга и Берд-Юрт готовы к открытию новые дома культуры

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В отдаленных предгорных селах Ингушетии Чемульга и Берд-Юрт откроются дома культуры, построенные в рамках нацпроекта «Культура», сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры.

В этих населенных пунктах ДК станут первыми очагами культуры, где жители смогут отмечать значимые события, проводить свой досуг, заниматься народным творчеством.

В домах культуры имеются зрительные залы на 200 мест, мастерские для работы кружков, библиотеки.

Торжественное открытие ДК в Чемульге и Берд-Юрте планируется на самое ближайшее время.

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