В сельских поселениях Чемульга и Берд-Юрт готовы к открытию новые дома культуры
В отдаленных предгорных селах Ингушетии Чемульга и Берд-Юрт откроются дома культуры, построенные в рамках нацпроекта «Культура», сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры.
В этих населенных пунктах ДК станут первыми очагами культуры, где жители смогут отмечать значимые события, проводить свой досуг, заниматься народным творчеством.
В домах культуры имеются зрительные залы на 200 мест, мастерские для работы кружков, библиотеки.
Торжественное открытие ДК в Чемульге и Берд-Юрте планируется на самое ближайшее время.