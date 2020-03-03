В сельских поселениях Чемульга и Берд-Юрт готовы к открытию новые дома культуры

В этих населенных пунктах ДК станут первыми очагами культуры, где жители смогут отмечать значимые события, проводить свой досуг, заниматься народным творчеством.

В домах культуры имеются зрительные залы на 200 мест, мастерские для работы кружков, библиотеки.

Торжественное открытие ДК в Чемульге и Берд-Юрте планируется на самое ближайшее время.