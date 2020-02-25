Энергоснабжение

В селе Сагопши Ингушетии в среду частично отключат свет на 6 часов

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В сельском поселении Сагопши Малгобекского района Ингушетии 26 февраля с 10 до 16 часов частично не будет света.

По информации МЧС по республике, прекращение подачи электроснабжения связано с внеплановыми ремонтными работами на ПС 35 кВ «Малгобек-2».

Будьте бдительны и следите за электроприборами, при необходимости оповестите соседей о полученной информации, призывает чрезвычайное ведомство региона.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ингушетии 8 (8734) 55-99-99.

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