В селе Сагопши Ингушетии в среду частично отключат свет на 6 часов
В сельском поселении Сагопши Малгобекского района Ингушетии 26 февраля с 10 до 16 часов частично не будет света.
По информации МЧС по республике, прекращение подачи электроснабжения связано с внеплановыми ремонтными работами на ПС 35 кВ «Малгобек-2».
Будьте бдительны и следите за электроприборами, при необходимости оповестите соседей о полученной информации, призывает чрезвычайное ведомство региона.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Ингушетии 8 (8734) 55-99-99.