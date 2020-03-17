Пожар

В селе Алхасты Ингушетии ликвидировали лесной пожар

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В сельском поселении Алхасты Сунженского района республики ликвидирован лесной пожар, возникший из-за выжига сухой травы. Огонь стремительно распространился до лесного фонда Нестеровского участкового лесничества, сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды региона.

«Огонь удалось потушить в течение 2 часов. На тушение огня было привлечено 15 человек Сунженского лесопожарного центра. В результате пожара в основном пострадали молодые деревья, которые могли в будущем значительно обновить лес», — сказал собеседник газеты.

По его словам, площадь возгорания составила около 5 га.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в сельском поселении Галашки республики сотрудники Сунженского лесопожарного центра ликвидировали пал сухой травы возле земель лесного фонда. Огнем было охвачено около 20 га, а в его тушении было задействовано 15 человек.

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