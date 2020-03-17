В селе Алхасты Ингушетии ликвидировали лесной пожар

«Огонь удалось потушить в течение 2 часов. На тушение огня было привлечено 15 человек Сунженского лесопожарного центра. В результате пожара в основном пострадали молодые деревья, которые могли в будущем значительно обновить лес», — сказал собеседник газеты.

По его словам, площадь возгорания составила около 5 га.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в сельском поселении Галашки республики сотрудники Сунженского лесопожарного центра ликвидировали пал сухой травы возле земель лесного фонда. Огнем было охвачено около 20 га, а в его тушении было задействовано 15 человек.