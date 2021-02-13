В Санкт-Петербурге задержана мошенница, похитившая деньги у жительницы Ингушетии

В релизе отмечается, что 11 февраля текущего года правоохранители региона в ходе выезда в служебную командировку в северную столицу по факту хищения с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 206 860 рублей у жительницы города Назрани, установили причастность к совершению данного преступления ранее судимой горожанки, 1983 года рождения.

У женщины принята явка с повинной.