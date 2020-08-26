В ряде населенных пунктов Ингушетии отключат свет из-за ремонтных работ

В связи с плановыми ремонтными работами на ВЛ 110 кВ «Плиево», будет прекращена подача электроснабжения в «Слепцовская-35», сельские поселения Нестеровское, Алхасты, Мужичи, Галашки, Чемульга, Даттых, Аршты, Берд-Юрт, Алкун Сунженского района и частично в городе Сунжа, говорится в релизе.

Чрезвычайное ведомство призывает жителей обозначенных населенных пунктов проявлять бдительность и следить за электроприборами.