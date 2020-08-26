Энергоснабжение

В ряде населенных пунктов Ингушетии отключат свет из-за ремонтных работ

0

В среду, 26 августа, с 9 до 17 часов в ряде населенных пунктов Ингушетии отключат свет, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

В связи с плановыми ремонтными работами на ВЛ 110 кВ «Плиево», будет прекращена подача электроснабжения в «Слепцовская-35», сельские поселения Нестеровское, Алхасты, Мужичи, Галашки, Чемульга, Даттых, Аршты, Берд-Юрт, Алкун Сунженского района и частично в городе Сунжа, говорится в релизе.

Чрезвычайное ведомство призывает жителей обозначенных населенных пунктов проявлять бдительность и следить за электроприборами.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии поддержали инициативу проводить в школах уроки здоровья по профилактике Covid-19
21-летнего жителя Ингушетии будут судить за убийство
Конфликт между двумя тейпами в Ингушетии произошел на бытовой почве
Прокурор проконтролирует ход расследования инцидента с девятью ранеными в Сунженском районе
Миннац Ингушетии принимает меры для локализации межтейпового конфликта в республике
Силовики предотвратили эскалацию межтейпового конфликта на территории ингушской больницы
Полиция подтвердила сообщение о ранении девяти человек в результате конфликта в Ингушетии
В школьное меню в Ингушетии включили национальное мясное блюдо
В Ингушетии «Ночь кино» пройдет на двух площадках
В Ингушетии создали первое движение волонтеров туризма
Девять человек пострадали в результате межтейпового конфликта в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 