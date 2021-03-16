В ряде населенных пунктов Ингушетии два раза в неделю будут отключать свет

В ряде населенных пунктов Ингушетии два раза в неделю на 5 часов будут отключать свет в связи с плановыми ремонтными работами на ВЛ 110 кВ «Плиево-Вознесеновская-2» с отпайкой на ПС «Ачалуки» Л-129.