Энергоснабжение

В ряде населенных пунктов Ингушетии два раза в неделю будут отключать свет

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В ряде населенных пунктов Ингушетии два раза в неделю на 5 часов будут отключать свет в связи с плановыми ремонтными работами на ВЛ 110 кВ «Плиево-Вознесеновская-2» с отпайкой на ПС «Ачалуки» Л-129.

Как сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства, в соответствии подтвержденным графиком, каждый вторник и четверг с 13 до 18 часов будет прекращена подача электроснабжения в город Малгобек, сельские поселения. Верхние, Средние и Нижние Ачалуки, Зязиков-Юрт, Новый-Редант, Южное, Бековичи, Сагопши, Инарки, Пседах, Аки-Юрт, Возненсеновское Малгобекского района.

Будьте бдительны и осторожны, следите за электроприборами, призывает МЧС.

Единая дежурная диспетчерская служба Малгобекского района 8 (8734) 62-41-81.

Телефон доверия ГУ МЧС по Ингушетии 8 (8734) 55-99-99.

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