В ряде населенных пунктов Ингушетии 5 января отключат свет
Во вторник, 5 января, в городе Назрани Ингушетии, сельских поселениях Экажево, Плиево, Сурхахи Назрановского района, а также в сельском поселении Сагопши Малгобекского района в связи со строительно-монтажными и пусконаладочными работами на линиях электропередач будет временно приостановлено электроснабжение населения.
Региональное чрезвычайное ведомство призывает граждан быть бдительными и осторожными, следить за электрическими приборами.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по республике 8 (8734) 55-99-99.