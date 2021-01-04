В ряде населенных пунктов Ингушетии 5 января отключат свет

Во вторник, 5 января, в городе Назрани Ингушетии, сельских поселениях Экажево, Плиево, Сурхахи Назрановского района, а также в сельском поселении Сагопши Малгобекского района в связи со строительно-монтажными и пусконаладочными работами на линиях электропередач будет временно приостановлено электроснабжение населения.