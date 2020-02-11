В Русском драмтеатре Ингушетии состоится премьера спектакля «Хаджи-Мурат»
Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии приглашает зрителей на премьеру спектакля «Хаджи-Мурат» по мотивам произведения Льва Толстого, сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры.
Режиссёр-постановщик — народный артист республики Ахмет Льянов.
Зрителей ждут красочные костюмы, великолепная работа со светом, музыкальное сопровождение, которые дополняют глубокое художественное исследование повести Толстого режиссером.
Премьера состоится 19 и 20 февраля. Начало — в 14:30.