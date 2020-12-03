В руководящих рекомендациях ВОЗ маску следует носить внутри и вне помещений

Речь идет об общественных местах, где могут возникнуть очаги распространения коронавируса, — магазинах, общих рабочих местах и школах. А если в помещении отсутствует проветривание, то маску следует носить постоянно.

Только совсем маленькие дети освобождаются от ношения маски. В остальном рекомендации ВОЗ распространяются как на взрослых, так и на детей 12 лет и старше. А если ребенку от 6 до 11 лет, то решение о том, надевать маску или нет, принимается с учетом эпидемиологической ситуации в данной местности, а также умения ребенка правильно использовать маску. Необходим и контроль со стороны взрослых.

Газета цитирует директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, который ранее подчеркнул на брифинге для русскоязычных журналистов, что ношение масок — это далеко не панацея, их нужно использовать в сочетании с другими мерами, тем не менее они крайне важны для сокращения распространения инфекции.

«Я выступаю за многоуровневую систему на основе учета масштабов распространения инфекции в обществе с набором пропорциональных мер, которые можно рассматривать в рамках каждого уровня. Такая система позволит правительствам эффективнее планировать действия согласно степени серьезности ситуации», — отметил он.