В Роструде напомнили о сокращённых рабочих неделях

Кроме того, в мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными, а рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Как подчеркнули в ведомстве, летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Праздник выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

В начале ноября россиян ожидает трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября. Таким образом, в первую ноябрьскую неделю россияне будут работать с 1 по 3 ноября, а отдыхать — с 4 по 7 ноября.