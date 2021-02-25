Выходные в 2021

В Роструде напомнили о сокращённых рабочих неделях

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В Роструде напомнили, что Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней.

Кроме того, в мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными, а рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Как подчеркнули в ведомстве, летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Праздник выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

В начале ноября россиян ожидает трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября. Таким образом, в первую ноябрьскую неделю россияне будут работать с 1 по 3 ноября, а отдыхать — с 4 по 7 ноября.

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