В Роструде напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале

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Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в феврале в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, следует из производственного календаря на 2021 год.

Рабочими будут дни с 15 по 20 февраля. На субботу переносится рабочий понедельник, 22 февраля.

20 февраля будет предпраздничным днем — продолжительность рабочего дня должна сократиться на час. Россияне будут отдыхать в честь праздника с воскресенья, 21 февраля, по вторник, 23 февраля. Следующая за праздниками рабочая неделя будет трехдневной.

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