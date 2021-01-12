В Роструде напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале

Рабочими будут дни с 15 по 20 февраля. На субботу переносится рабочий понедельник, 22 февраля.

20 февраля будет предпраздничным днем — продолжительность рабочего дня должна сократиться на час. Россияне будут отдыхать в честь праздника с воскресенья, 21 февраля, по вторник, 23 февраля. Следующая за праздниками рабочая неделя будет трехдневной.