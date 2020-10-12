В Российской Федерации отменяется ряд мер социальной поддержки, введённых на период распространения коронавирусной инфекции

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С 1 октября текущего года отменяется ряд мер, направленных на социальную поддержку безработных граждан на период распространения коронавирусной инфекции в Российской Федерации.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минтруда, индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность после 1 марта 2020 года и признанным в установленном порядке безработными, пособие по безработице с 1 октября устанавливается в размере минимальной величины (1500 рублей), вместо ранее установленных 12130 рублей.

Кроме того, гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющим детей в возрасте до 18 лет, с 1 октября прекращается выплата в размере 3000 рублей. А гражданам, признанным в установленном порядке безработными и утратившим после 1 марта 2020 года право на получение пособия, выплата пособия по безработице с 1 октября 2020 года не продлевается.

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