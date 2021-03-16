В российских школах могут сократить количество контрольных работ

«У нас давно идет дискуссия с субъектами... Конечно же, перечень контрольных работ и замеров должен быть приведен в порядок, ограничен в количестве. Действительно, у ребят должно быть время на обучение», — цитирует газета Музаева.

Руководитель Рособрнадзора также рассказал парламентариям, что ведомство планирует перевести всероссийские проверочные работы на компьютеры. Это, по его мнению, позволит сократить время на проведение ВПР с двух уроков до одного.

Председатель комитета Госдумы по образованию и науки Вячеслав Никонов тоже считает, что дети в школах пишут слишком много проверочных работ. Он заметил, что их количество ограничивается не просто всероссийскими проверочными работами (ВПР), но и «предпроверочными», и «предпредпроверочными». Все это, на его взгляд, отнимает время на учебу.

Напомним, что с 1 марта в российских школах стартовали всероссийские проверочные работы (ВПР). Это контрольные, которые проходят для всей страны по единому расписанию и федеральным моделям заданий.

В 2021 году они пройдут для учеников 4-8 классов в штатном режиме, а для 11 классов — по решению школы. Всего ВПР будут писать более 7 миллионов школьников, сообщает Рособрнадзор.