В России запустили цифровую образовательную платформу для детей «Навигатор образования»

Министр отметил, что в кратчайшие сроки удалось объединить работу региональных органов управления образованием, ведущих телевизионных операторов, издательств учебной литературы, лидеров информационных технологий и коммуникаций.

Кравцов также сообщил, что количество посещений школьниками российских образовательных интернет-ресурсов в период пандемии увеличилось в 20 раз.