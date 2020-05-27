В России запустили цифровую образовательную платформу для детей «Навигатор образования»

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Минпросвещения РФ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) запустило новую цифровую платформу дополнительного образования для детей «Навигатор образования». Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску платформы.

Министр отметил, что в кратчайшие сроки удалось объединить работу региональных органов управления образованием, ведущих телевизионных операторов, издательств учебной литературы, лидеров информационных технологий и коммуникаций.

Кравцов также сообщил, что количество посещений школьниками российских образовательных интернет-ресурсов в период пандемии увеличилось в 20 раз.

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