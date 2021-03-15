ГТО

В России за 7 лет к комплексу ГТО присоединились 14,5 миллиона человек

0

Физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» 11 марта этого года отметил свое 90-летие, а 24 марта исполнится 7 лет со дня его возрождения по инициативе Президента России Владимира Путина. За период восстановления к комплексу ГТО присоединились 14,5 миллиона человек, сообщает «Российская газета».

В стране уже стартовали мероприятия, посвященные двум памятным датам. На страницах издания вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матицын рассказали о планах на дальнейшее развитие ГТО.

«Мы планируем и дальше развивать комплекс ГТО, включать в него соревновательные элементы и программы поощрения. К 2024 году построить более 650 таких площадок. И за счёт этих мер рассчитываем вовлечь в здоровый образ жизни не меньше 60 миллионов россиян», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, каждый третий житель СССР от 10 до 60 лет был участником комплекса, а половина жителей страны носила значок ГТО. Сейчас знаки отличия получили 4,4 миллиона человек.

В свою очередь министр спорта Олег Матицын заявил, что в России насчитывается 2,6 тысячи центров тестирования ГТО.

«В каждом регионе страны созданы центры тестирования ГТО, где любой житель имеет возможность выполнить нормативы комплекса. А с 11 по 24 марта, в «Дни ГТО», все желающие могут не только проверить свои силы в выполнении нормативов, но и получить рекомендации специалистов по подготовке к тем упражнениям, которые вызывают наибольшие трудности», — сообщил министр.

Как отметил Матицын, целью данного мероприятия является привлечение к занятиям физической культурой и спорту как можно больше граждан различных возрастов. Показать на примере комплекса ГТО, насколько это важно для укрепления здоровья людей.

Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ к 2030 году планируется увеличить количество людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70%.

Напомним, что на протяжении многих лет комплекс ГТО является основой физического воспитания граждан России. В течение последних семи лет к нему присоединились 14,5 миллиона человек. Треть из них смогли пройти испытания и получить знаки отличия. А поскольку такие занятия спортом популярны среди россиян, то за последние два месяца в рамках национального плана «Демография» по всей стране в парках и скверах было построено 1128 спортивных площадок.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сборная КВН Ингушетии успешно выступила на зимнем фестивале «КиВиН-2021» в Сочи
Глава Ингушетии выступает за отречение родственников от торговцев наркотиками
Министр культуры Ингушетии пообещал коллективу сунженской ДШИ помочь с помещением на время ремонта
Сулейман Тангиев стал победителем открытого турнира по дзюдо среди юношей в Москве
Оператор ингушского фильма «Сайти — сын Зоули» получил приз кинофестиваля Sensus
Суд в Ингушетии заблокировал 10 сайтов по продаже снюса и поддельных документов
К концу 2021 года цифровая платформа «Госуслуги. Решаем вместе» будет запущена в каждом субъекте страны
Пожилой житель Ингушетии получил условный срок за кражу мяса
Минсельхоз Ингушетии принимает документы на субсидии по возмещению части затрат при закладке виноградников
В Ингушетии 11 человек с Covid-19 находятся в отделении реанимации
Ингушские бойцы завоевали 59 медалей на чемпионате и первенстве СКФО по кикбоксингу

Главное

Яндекс.Метрика

 