В России вступил в силу закон об удаленной работе

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В России вступил в силу закон об удаленной работе. Теперь сотрудники организаций смогут работать в любом месте, где есть доступ к интернету. При этом на зарплате россиян это не отразится.

Кроме того, сотрудник может не отвечать на звонки и письма работодателя, даже находясь офлайн. Начальство больше не сможет будить работника в любое время суток. Однако руководство имеет право уволить сотрудника, если тот не выходит на связь более двух дней. Работодатели смогут перевести сотрудника на удаленку в обязательном порядке не более чем на полгода, обеспечив необходимым оборудованием. Заключить договор дистанционного трудоустройства можно будет в бумажном виде.

Напомним, Президент Владимир Путин подписал закон об удаленной работе 8 декабря 2020 года.

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