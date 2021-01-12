В России вступил в силу закон об удаленной работе

Кроме того, сотрудник может не отвечать на звонки и письма работодателя, даже находясь офлайн. Начальство больше не сможет будить работника в любое время суток. Однако руководство имеет право уволить сотрудника, если тот не выходит на связь более двух дней. Работодатели смогут перевести сотрудника на удаленку в обязательном порядке не более чем на полгода, обеспечив необходимым оборудованием. Заключить договор дистанционного трудоустройства можно будет в бумажном виде.

Напомним, Президент Владимир Путин подписал закон об удаленной работе 8 декабря 2020 года.