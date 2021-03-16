В России ужесточат наказание любителям водить машину в пьяном виде

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил «Российской газете», что подготовленный проект поправок в УК усиливает уголовную ответственность за серийное вождение в пьяном виде.

«Если гражданин, имеющий судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь будет задержан за вождение в пьяном виде, к нему будут применяться повышенные санкции. Максимальное наказание может составить до трех лет лишения свободы», — рассказал Владимир Груздев.

Он отметил, что на сегодняшний день существует двухступенчатая система наказания для пьяных водителей.

«Первый раз человека наказывают по статье КоАП. Второй раз за подобное нарушение наступает уже уголовная ответственность. Максимальная санкция — до двух лет лишения свободы», — подчеркнул Владимир Груздев.

При этом практика показала, что каждый пятый из осужденных за вождение в нетрезвом состоянии совершил преступление повторно. То есть ранее он уже был осужден по статье УК 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

«В 2020 году доля лиц, совершивших повторные нарушения по статье УК 264.1, составила 20%, в 2019-м — 15%, а в 2018 году из осужденных только каждый десятый сел за руль пьяным, будучи уже когда-то судимым за такое преступление. Таким образом, процент серийных нарушителей ежегодно растет», — рассказал Владимир Груздев.

При этом в некоторых регионах процент осужденных повторно за вождение в пьяном виде еще выше.

«В Удмуртии он составляет 49%, в Мурманской области — 30%, в Волгоградской — 25%. В то же время практика складывается так, что совершение повторных преступлений по статье 264.1 УК не влечет для виновных более строгую ответственность», — отметил председатель правления АЮР.

Так, в Калининградской области один из граждан совершил 14 преступлений, предусмотренных статьей 264.1, за которые был осужден четыре раза. В Астраханской области гражданин К. с 2016 по 2018 год был трижды привлечен к уголовной ответственности по статье 264.1. В Амурской области гражданин В. в 2016 году дважды представал перед судом по семи преступлениям. На территории Белгородской области гражданин К. совершил в 2017 году четыре преступления, за которые был осужден в мае, июне, сентября и октябре. В Омской области в течение 2019 и 2020 годов гражданин А. дважды осужден по шести преступлениям. Во всех указанных случаях в качестве основного наказания назначались обязательные работы.

«Как следствие, многие лица, злоупотребляющие спиртным, продолжают регулярно садиться за руль в нетрезвом состоянии, будучи уверенными, что не понесут серьезного наказания. Поэтому необходимо ввести более строгие правила, подчеркнув принципиально нетерпимое отношение к подобному поведению», — подчеркнул Владимир Груздев.