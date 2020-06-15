В России утвержден порядок выдачи аттестатов в текущем году

Как отметили в Минпросвещения страны, аттестаты за 9 класс выдаются выпускникам текущего года, а также выпускникам прошлых лет, получившим ранее неудовлетворительные оценки на экзаменах, если они имеют годовые отметки по всем учебным предметам за 9 класс не ниже удовлетворительных и получили «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. Основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ) для получения аттестата в 2020 году сдавать не нужно. Итоговые отметки в аттестате определяются как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок по соответствующим предметам за 9 класс.

Аттестаты за 11 класс выдаются выпускникам текущего года и прошлых лет, не набравшим ранее минимальные баллы для получения аттестата, если они имеют годовые оценки по всем предметам не ниже удовлетворительных, получили «зачет» за итоговое сочинение и подали заявление на участие в ГИА-11 в 2020 году. ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике для получения аттестата в текущем году также сдавать не нужно. Результатом итоговой аттестации за 11 класс признается выставление по всем предметам итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и годовых отметок за каждый год обучения по соответствующей программе.

Приказом Минпросвещения также утверждены особенности выдачи аттестатов в 2020 году. Аттестаты с отличием за 9 и 11 классы выдаются, если выпускник имеет результат «отлично» по всем учебным предметам и результат «зачет» за итоговое собеседование и по русскому языку (для 9 классов) и итоговое сочинение (для 11 классов).

В случае невозможности выдать аттестат выпускнику или его доверенному лицу лично, образовательная организация может, по заявлению выпускника, выслать ему аттестат заказным почтовым отправлением. Также образовательные организации вправе, до момента личной передачи аттестата, направить выпускнику по его запросу электронную копию аттестата, которую он сможет подать в вуз или организацию СПО при поступлении. При этом оригинал аттестата будет храниться в личном деле выпускника в образовательной организации до момента востребования.

Документы вступают в силу сегодня, 15 июня 2020 года.