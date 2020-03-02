Образование

В России стартовало проведение всероссийских проверочных работ 2020 года

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Сегодня, 2 марта, в школах России начинается проведение всероссийских проверочных работ (ВПР).

Для 4-7-х классов проверочные работы пройдут в штатном режиме, для 8-х и 11-х классов они будут проводиться по решению школы.

Расписание ВПР на 2020 год для всех классов, кроме восьмых, предусматривает плавающие даты. Школы смогут сами выбрать удобный день для проведения ВПР в отведенном интервале: для 10-11 классов — в течение одной недели, для 4-7 классов — в течение двух недель.

Первыми ВПР предстоит написать одиннадцатиклассникам. Со 2 по 6 марта школы проведут для них проверочные работы по иностранному языку и географии. ВПР в 11-х классах проводятся для выпускников, не выбравших эти предметы для сдачи ЕГЭ.

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