В России специальность программиста является самой перспективной

По данным Университета 20.35 (финансируемая государством онлайн-платформа, аккумулирующая образовательный контент на темы, связанные со сквозными технологиями цифровой экономики), порядка 40% вакансий в России сегодня приходится именно на ИТ-специалистов: дата-аналитиков, руководителей цифровой трансформации, специалистов по работе с большими данными, с облачными системами, по кибербезопасности и других.

— Рейтинг «Топ-50 самых востребованных профессий на «удаленке» в сфере ИТ» показал: каждая вторая вакансия на дистанционном рынке труда в ИТ связана с программированием, а самым востребованным языком является Java, — комментирует управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 20.35 Олег Подольский. — Средняя зарплата по всем IT-профессиям с возможностью удаленной работы сегодня — 128 тысяч рублей в месяц, а, к примеру, архитектор программного обеспечения получает почти 260 тысяч рублей. Не думаю, что программистов ожидает безработица.

«Информатика и близкие к ней науки собирают сегодня самых активных и перспективных студентов. Среди лидеров по бюджетным местам в вузах — направления «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность», «Математика и механика», «Компьютерные и информационные технологии»», — пишет «Российская газета».

Особенно, по мнению издания, спрос на программистов вырастет в ходе реализации поручения Президента России Владимира Путина об обеспечении цифровизации 10 основных отраслей экономики.

К 2024 году, по подсчетам специалистов, нужно будет около 300 тысяч новых ИТ-специалистов ежегодно. Но по данным Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Россия занимает одно из последних мест среди европейских стран по доле активного населения, занятого в информационных технологиях.

Но в решении данного вопроса есть один важный момент — сегодня не только вузы могут и готовы учить «айтишников». Все большую роль в подготовке кадров играют крупные компании, открывая свои курсы или совместные с университетами программы.