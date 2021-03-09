В России собираются внедрить и развить систему «все включено» для повышения конкурентоспособности российских курортов

Заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов рассказал, что вопросы разработки единого стандарта системы all inclusive («все включено») уже неоднократно обсуждались.

«Нам необходимо внедрить и развить систему «все включено» на курортах нашей страны. Это сделает российский турпродукт конкурентоспособным на мировом туристском рынке», — сказал он.