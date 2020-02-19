В России появятся приподнятые «зебры» и «умные» светофоры

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Минтранс готовит несколько нововведений, которые должны сделать дороги России безопаснее для пешеходов.

Одно из них — приподнять пешеходные переходы. То есть, совместить «зебру» с «лежачим полицейским». Подобные конструкции уже есть на некоторых улицах столицы и Подмосковья. По данным исследований, приподнятые зебры помогают снизить скорость машин на 20 километров в час и уменьшают число ДТП на 15%, сообщает газета «Известия».

Еще одно возможное нововведение — так называемые «умные светофоры», они оборудованы датчиками и при приближении человека сами переключаются на «зеленый». Такие светофоры уже работают во многих зарубежных городах, благодаря им число ДТП с участием пешеходов снизилось почти на четверть.

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