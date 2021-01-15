В России появятся гранты для лучших педагогов музыкальных школ и вузов

Планируется, что уже с 2021 года ежегодно будет выдаваться 150 грантов: 100 грантов по 500 тыс. рублей — для педагогов детских школ искусств, 50 грантов по 1 млн рублей — для лучших преподавателей образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.

«Работа по сохранению и развитию системы уникального творческого образования невозможна без поддержки наших педагогов. К примеру, подготовка по музыкальным специальностям подразумевает индивидуальный подход и требует от преподавателей полной самоотдачи. Благодаря именно их работе появляются новые юные таланты. Эта инициатива станет дополнительным материальным стимулом для педагогов и будет способствовать сохранению лучших традиций в воспитании молодых исполнителей», — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.