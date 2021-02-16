В России планируют актуализировать услуги, предоставляемые службами занятости населения

Данная инициатива предполагает более активное использование цифровых технологий, облегчение доступа граждан к услугам, предоставляемым службами занятости, поддержке отдельных категорий работников, таких как молодые специалисты, инвалиды, лица, освободившиеся из исправительных учреждений.

Также рассматриваются варианты более активного использования форм занятости, которые позволят трудоустроиться, например, выплаты стипендий на открытие собственного дела, переквалификацию или переезд к новому месту работы.

Обсуждению подлежат вопросы заключения срочных трудовых договоров, а также вопросы перезащищенности отдельных категорий граждан, когда из-за льгот их просто не берут на работу.