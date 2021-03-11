В России отмечен рекордный рост выдачи банковских карт населению

В России она впервые максимально выросла в 2017 году и достигла показателя в 16,6 млн штук. А в 2020 году количество выдачи расчетных и кредитных карт выросло почти на 3 млн и составило 19,2 млн карт. По мнению экспертов, такому росту в большой степени способствовала пандемия.

По мнению декана факультета экономики, управления и права Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Оксаны Ступниковой, одним из факторов активного роста банковских карт можно назвать рост безналичных расчетов, обусловленных неблагоприятной эпидемиологической остановкой и нежеланием людей контактировать с наличными деньгами. Также активный рост карт объясняется появлением и быстрым распространением платежной системы «Мир».

Интересно и то, что в условиях пандемии изменились подходы населения к использованию банковских карт: если раньше основная доля операций с банковскими картами приходилась на обналичивание денежных средств, то сейчас это — денежные переводы и безналичная оплата товаров и услуг.

В качестве дополнительного фактора роста банковских карт у населения Ступникова считает расширение банками вариантов их использования и постепенное привыкание населения к применению карт под различные условия. Многие банки отмечают, что значительный рост выпуска карт связан с тем, что значительный сегмент в нем стала занимать молодежь.

При этом эксперт обращает внимание на то, что часть из этих карт остается неактивированной.

«Это подтверждает тот факт, что количество выдач растет быстрее, чем количество выданных карт. Так, население может иметь на руках и две, и три, и пять карт, но при этом пользуется только одной. Остальные же карты, как показывает практика, им навязывает банк, обслуживающий клиента. Иногда выдача карт является дополнительным бонусом к оказываемой банком услуге. Поэтому зачастую потребитель вообще в таких картах не нуждается, а потому и не активирует их. Часть выданных кредитных карт имеет довольно высокую процентную ставку, в связи с чем заставляет потребителя задуматься о необходимости ее использования», — считает Ступникова.

Ограничение активации может быть обусловлено также следующими факторами: невостребованность валютных карт и тревел-карт (в связи с невозможностью выехать за границу); ограничение потребления (падение доходов и экономия средств, политика сбережения).

«В целом, можно отметить определенную насыщенность рынка банковскими картами и сокращение в будущем темпа их прироста», — считает декан факультета экономики, управления и права Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС.