В России опубликован проект приказа об особенностях проведения ЕГЭ в 2020 году

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в процедуре проведения ЕГЭ в текущем году планируется предусмотреть ряд особенностей.

В соответствии с проектом документа, ЕГЭ в 2020 году будет проводиться по следующим учебным предметам: русский язык, математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика ИКТ. Математика базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключена. Экзамены будут проводиться только в целях использования их результатов при приеме на обучение в вузы.

Учащиеся десятых классов участниками ЕГЭ в 2020 году стать не смогут.

Участники экзаменов вправе изменить перечень выбранных для сдачи учебных предметов, указанных в ранее поданных заявлениях. Для изменения перечня экзаменов необходимо не позднее чем за две недели до начала основного периода ЕГЭ подать соответствующее заявление в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) своего региона. Напоминаем, что, в соответствии с действующим порядком проведения ЕГЭ, решение об изменении перечня ранее выбранных предметов принимается ГЭК при наличии уважительных причин.

ЕГЭ на территории России и за ее пределами пройдет по единому расписанию, которое предусматривает проведение пробного экзамена, основного и дополнительного периодов ЕГЭ.

При проведении самого массового ЕГЭ по русскому языку, для которого в проекте расписания основного периода планируется предусмотреть два дня (6 и 7 июля), ГЭК самостоятельно распределит участников экзаменов на указанные даты, исходя из вместимости аудиторного фонда и с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, действующих правил и нормативов.