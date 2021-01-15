В России наём арендного жилья станет еще прозрачнее
Минстрой намерен ужесточить контроль за арендой жилья и полностью вывести из «серой» зоны квартирный бизнес. Ведомство уже работает над законопроектом, который будет внесен в Госдуму до конца года.
В готовящемся документе министерство намерено предложить ввести информационную систему учета договора найма. Ее, в свою очередь, планируется объединить с системами ФНС, чтобы упростить процедуру начисления и сбора налогов.
Если законопроект будет принят, его реализация коснется всех субъектов России, в том числе и Ингушетии.
По мнению экспертов повышение контроля за доходом арендодателей в перспективе может привести к росту стоимости аренды квартир.