В России наблюдается рост числа просроченных микрозаймов

В марте доля просроченных кредитов составляла почти 38% (4,4 млн ссуд объемом 49,7 млрд рублей), приводит данные исследования бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» агентство ИТАР-ТАСС.

В целом объем портфеля микрозаймов на конец апреля снизился до 149,6 млрд рублей с 154,5 млрд рублей на конец марта. Количество микрозаймов также уменьшилось — до 11,1 млн на конец апреля против 11,5 млн в марте.

«Рост NPL (просроченные более чем на 90 дней займы) до 40% в апреле является максимальным за последние годы. Несколько раз показатель приближался ранее к этому значению, но не превышал его. Такой рост связан с двумя факторами — с одной стороны, с ростом числа просроченных займов (+3,5%), с другой стороны — с падением объема портфеля займов МФО (-3,1%)», — прокомментировал глава БКИ Олег Лагуткин.

Объем просроченной более чем на 30 дней задолженности по итогам апреля увеличился на 32,5% и приблизился к 4 млрд рублей. В БКИ отмечают, что такой объем ранней просрочки не является критичным для отрасли, подобный уровень фиксировался в сентябре прошлого года, а в последующие месяцы объем стабилизировался на уровне 2,5 млрд рублей.

«К концу года вряд ли стоит ожидать какого-либо драматичного развития событий на рынке займов МФО, так как во многих регионах режим самоизоляции уже завершен или будет завершен в ближайший месяц. В результате можно ожидать некоторого восстановления объема выдачи МФО в третьем-четвертом кварталах, что сможет стабилизировать уровень NPL на уровне 37-44%», — говорится в исследовании.