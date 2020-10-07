В России на 40% процентов выросли продажи подержанных автомобилей

Количество сделок на вторичном рынке увеличилось и по сравнению с третьим кварталом 2019 года — на 18%. Средняя цена подержанных автомобилей в России составила 300 тысяч рублей. В топ наиболее продаваемых по стране вошли 7 моделей отечественного производства и 3 иномарки — Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Как отмечают эксперты «Авито Авто», столь заметный рост продаж в первую очередь объясняется переориентацией покупателей на вторичный авторынок на фоне подорожания новых автомобилей. Еще одна причина роста продаж в третьем квартале — реализация отложенного спроса, сформировавшегося в стране в период режима самоизоляции.

Водитель со стажем Руслан Мержоев из Ингушетии подтверждает, что рост продаж в первую очередь связан с повышением цен на автомобили указанных марок в автомобильных салонах.

«Спрос на подержанные машины вырос сразу после повышения цен в автосалонах на такие иномарки, как Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio. Это ходовые модели машин, но как только выросли цены на них в дилерских автосалонах, люди стали расхватывать подержанные машины. При правильной эксплуатации этих машин хозяевами, среди них можно найти вполне приемлемые варианты, которые не хуже новых могут еще долго послужить автовладельцу», — говорит Руслан Мержоев.

Самые высокие цены на подержанные автомобили по итогам третьего квартала зафиксированы в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: здесь средняя цена подержанного автомобиля составила 449 тыс. и 395 тыс. рублей соответственно. Татарстан занял третье место в рейтинге регионов с самыми высокими ценами на подержанные автомобили: средняя цена составила 320 тыс. рублей.

Лидером по доступности подержанных автомобилей является Алтайский край (средняя цена в регионе составляет 190 тыс. рублей). На втором месте Омская область (217 тыс. рублей), на третьем — Саратовская область (240 тыс. рублей).

Самыми продаваемыми практически во всех регионах России стали отечественные автомобили ВАЗ «Лада». Исключение составляют Иркутская и Новосибирская области, а также Красноярский край: в этих регионах лидирует Toyota.

Первое место среди самых востребованных марок по России заняла «Лада» со средней ценой 115 тыс. рублей. На втором месте — Toyota (580 тыс. рублей), на третьем — Hyundai (460 тыс. рублей). Четвертую позицию занимает Kia (560 тыс. рублей), а пятую — Volkswagen (460 тыс. рублей).