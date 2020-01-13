В России изменится система оплаты труда учителей

«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки», — отметила Васильева.

По ее словам, проблема заключается в том, что на региональном и муниципальном уровне принимаются самостоятельные решения о порядке начисления зарплаты и ее распределении. Тем не менее, подчеркнула она, сейчас разрабатываются поправки к Трудовой кодекс России, которые «позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне».

По словам Васильевой, идет работа также над поправками к закону «Об образовании». На законодательном уровне планируется закрепить правило «четырех документов» для учителя, которые педагог должен заполнять. К ним относятся: электронный дневник, журнал, календарно-тематический план и рабочая программа по предмету.

Предварительно министерство провело мониторинг, в результате которого выяснилось, что заработок учителей по России различается в несколько раз.

По данным Росстата, меньше всего учителям платят в Северной Осетии (около 22 тыс. рублей), в Кабардино-Балкарии (22 тыс. рублей), Карачаево-Черкесии (22,2 тыс. рублей), Ингушетии (22,3 тыс. рублей), Дагестане (23 тыс. рублей), Ивановской области (около 24 тыс. рублей).

Наибольшую зарплату получают учителя в школах Чукотки — больше 99 тыс. рублей. Лидирующие позиции также занимают Ямало-Ненецкий АО (97,5 тыс. рублей), Москва (97,2 тыс. рублей), Сахалин (86,7 тыс. рублей), Ненецкий АО (80 тыс. рублей), Магаданская область (около 79 тыс. рублей).