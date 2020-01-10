Выплаты

В России Фонд социального страхования повысит размер декретных выплат

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Фонд социального страхования повысит размер декретных выплат. Максимальный размер пособий по беременности и родам за 140 дней отпуска составит с 1 января этого года более 320 тысяч, или 69 тысяч рублей в месяц.

За счет средств ФСС выплачиваются четыре вида пособий, связанных с материнством. Два из них зависят от среднего заработка застрахованного лица за расчетный период, отмечают в фонде. К ним относятся пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Два других пособия выплачиваются в установленном законодательством размере — их размер фиксирован и не зависит от размера зарплаты мамы до рождения ребенка. К ним относятся единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.

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