В России фиксируется снижение ажиотажного спроса на продукты питания в связи с коронавирусом

Глава АКОРТ Сергей Беляков в эфире «Россия 24» сообщил, что вечером 17 марта и утром 18 марта ажиотажный спрос начал затухать.

Беляков подчеркнул, что проблем с запасом продовольствия в торговых сетях нет, нет проблем и с его завозом.

Как отметил глава ассоциации, отличительная черта сегодняшнего ритейла — это огромное количество торговых сетей, торговых залов, это реальная конкуренция за клиента.