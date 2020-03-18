В России фиксируется снижение ажиотажного спроса на продукты питания в связи с коронавирусом

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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) фиксирует снижение ажиотажного спроса на продукты питания в России в связи с распространением коронавируса.

Глава АКОРТ Сергей Беляков в эфире «Россия 24» сообщил, что вечером 17 марта и утром 18 марта ажиотажный спрос начал затухать.

Беляков подчеркнул, что проблем с запасом продовольствия в торговых сетях нет, нет проблем и с его завозом.

Как отметил глава ассоциации, отличительная черта сегодняшнего ритейла — это огромное количество торговых сетей, торговых залов, это реальная конкуренция за клиента.

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