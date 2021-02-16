В России дан старт программе выдачи льготных кредитов на строительство гостиниц

Теперь предприниматели, реализующие инвестпроекты в сфере гостиничного бизнеса, смогут получить финансирование по ставке от 3 до 5% годовых, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Комтуризма региона. Срок действия кредитного договора — до 15 лет включительно.

Льготный заём доступен организациям, у которых нет задолженности по зарплатам перед работниками и просроченных налоговых платежей. Потенциальный заёмщик также не может проходить процедуру ликвидации или банкротства.

Подписанное Михаилом Мишустиным постановление привлечёт в отрасль новых инвесторов, простимулирует создание качественной инфраструктуры, что в свою очередь повысит привлекательность внутреннего и въездного туризма. Полученные средства можно направить на строительство или реконструкцию зданий для размещения гостиниц площадью не менее 5 тыс. кв. м или с фондом от 120 номеров. Также разрешается инвестировать в отели, расположенные в многофункциональных (офисных или торгово-развлекательных) комплексах, если их фонд превышает 150 номеров.